«Два раза садилась за руль»: Катя Лель заявила, что всегда ездит с водителем

Певица Катя Лель рассказала, что два раза в жизни садилась за руль. Артистка всегда ездит с водителем.

Об этом она сообщила Пятому каналу на фестивале ФЕСТ-01, организованном в честь дня рождения картинг-площадки рэпера Тимати. Лель с дочерью была в числе гостей мероприятия.

«Во снах могу скорость превысить, но не в реальности. Я всегда с водителем, я в жизни два раза садилась за руль», - сказала Лель.

Артистка назвала себя спокойным, разумным и трезвым человеком. Певица считает, что «скорость – это не всегда хорошо» и нужны правила. Они позволяют сберечь себя и окружающих, уверена артистка.

В апреле в Ницце пропал бывший муж певицы и отец ее единственной дочери Игорь Кузнецов. Родственники Кузнецова ездили во Францию, но никакой информации не получили. Певица отмечала, что за 43 дня никаких предположений о местонахождении Игоря не появилось. Лель остается на связи с родными Кузнецова, за мужчину все очень волнуются.