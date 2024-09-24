«Два месяца ада»: Лилия Рах вспомнила, как подстриглась налысо
© Скриншот видео, YouTube-канал Ксении Собчак
После ухода Александра Васильева с поста ведущего шоу «Модный приговор» его место заняла харизматичная стилист Лилия Рах. 62-летняя бизнесвумен работала учительницей математики в Казахстане и впоследствии стала успешной предпринимательницей и телезвездой. В интервью Ксении Собчак Рах рассказала, как подстриглась налысо в СИЗО.
У хрупкой и элегантной с виду женщины за плечами темное прошлое. В 2016 году ее отправили в СИЗО за похищение человека. Бизнес-партнер телеведущей не смог рассчитаться с ней за люксовый товар. Лилия и трое мужчин удерживали на протяжении месяца предпринимателя, угрожая ему отрезать пальцы. Однако Рах удалось через два месяца выйти на свободу, но заключение все равно оставило свой отпечаток в ее памяти.
В камере Лилия взяла на себя всю тяжелую работу и подстриглась налысо. Сейчас женщина ходит с короткой стрижкой.
Рах провела эти два месяца словно в аду. Ей было очень непросто, но женщина справилась со всеми трудностями.
«Два месяца ада. Камера, вот эти женщины», — рассказала она в интервью Ксении Собчак.
Ранее стилист Лилия Рах ответила Александру Васильеву, назвавшему ее «хабалкой».