Два гражданства, ипотека в Монако: где и как живет сын актера Юрия Никулина
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Сын актера Юрия Никулина Максим, который является генеральным директором и художественным руководителем цирка на Цветном бульваре, заявил, что живет и работает в России. Некоторое время назад он рассказывал о жизни с женой в Монако и о смене французского гражданства.
О том, где и как живет Никулин, сообщает Экспресс газета со ссылкой на старые интервью.
Несколько лет назад Никулин делился, что некоторое время жил во Франции, но из-за высоких налогов поменял гражданство и стал подданным Монако. Там же Максим приобрел недвижимость, правда, в ипотеку, зато рядом с княжеской семьей.
«В ипотеку купили квартиру метрах в ста от дворца князя Монако, в Старом городе», - рассказывал он.
В 2023 году Никулину припомнили частые поездки за границу. Он был вынужден ответить на обвинения в двойном гражданстве и сделать заявление.
«Я живу и работаю в России, поэтому ни о каком невозвращении не может быть и речи», - сказал Никулин сайту NEWS.ru и назвал все сообщения «грязными вбросами».
Также он отмечал, что не имеет второго гражданства, только вид на жительство в Европе.
Экспресс газета пишет, что большую часть времени Никулин проводит в России, однако от гражданства Монако не отказался.
Других интервью Максим не давал. Новых подробностей о жизни 67-летнего Никулина нет.
Ранее актриса Светлана Немоляева выступила против «воскрешения» Юрия Никулина с помощью нейросети.