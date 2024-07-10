Два гражданства, ипотека в Монако: где и как живет сын актера Юрия Никулина

Сын актера Юрия Никулина Максим, который является генеральным директором и художественным руководителем цирка на Цветном бульваре, заявил, что живет и работает в России. Некоторое время назад он рассказывал о жизни с женой в Монако и о смене французского гражданства.

О том, где и как живет Никулин, сообщает Экспресс газета со ссылкой на старые интервью.

Несколько лет назад Никулин делился, что некоторое время жил во Франции, но из-за высоких налогов поменял гражданство и стал подданным Монако. Там же Максим приобрел недвижимость, правда, в ипотеку, зато рядом с княжеской семьей.

«В ипотеку купили квартиру метрах в ста от дворца князя Монако, в Старом городе», - рассказывал он.

В 2023 году Никулину припомнили частые поездки за границу. Он был вынужден ответить на обвинения в двойном гражданстве и сделать заявление.

«Я живу и работаю в России, поэтому ни о каком невозвращении не может быть и речи», - сказал Никулин сайту NEWS.ru и назвал все сообщения «грязными вбросами».

Также он отмечал, что не имеет второго гражданства, только вид на жительство в Европе.

Экспресс газета пишет, что большую часть времени Никулин проводит в России, однако от гражданства Монако не отказался.

Других интервью Максим не давал. Новых подробностей о жизни 67-летнего Никулина нет.

Ранее актриса Светлана Немоляева выступила против «воскрешения» Юрия Никулина с помощью нейросети.