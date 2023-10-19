«Думала, что умру»: Маша Миногарова потеряла ребенка

Модель Маша Миногарова откровенно призналась, что потеряла ребенка. Она назвала этот период самым худшим в жизни. Об этом сообщает StarHit.

По словам знаменитости, она перенесла сложную операцию, потеряла двух близких людей и ребенка. Девушка рассказала, что в прошлом году у нее был серьезный диагноз сальмонеллез.

«Эта болезнь, от которой реально думала, что умру. Меня за неделю в больнице выходили. Но в тот момент я была в положении», – поделилась модель в эфире YouTube-шоу «Есть вопросики».

Маша пояснила, что в тот момент принимала антибиотики. Они сильно повлияли на организм и на беременность. Врачи рекомендовали девушке не рожать, поэтому она сделала операцию.

По словам Миногаровой, все это сопровождалось проблемами с работой, поэтому она стала чувствовать себя еще хуже. Это был ее худший период в жизни.

«Гормональный сбой, выпадают волосы, вырос горб», — призналась звезда.

Ведущая и гостья поговорили на тему бездетности и вопросах окружающих о том, когда девушка станет мамой. 34-летняя модель поделилась, что после пережитого ей тяжело думать о семье. Ранее она говорила о том, что из-за проблем со здоровьем ближайшие несколько лет мамой она стать тоже не сможет.

«Мне нельзя беременеть, потому что могут быть неудачные последствия», — делилась девушка в личном микроблоге.

Недавно певица Бритни Спирс призналась, что в 19 лет сделала аборт от Джастина Тимберлейка.