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12:48, 06 января 2024
1 мин.

Два дня по минуте: Алена Водонаева рассказала, как вернуться в форму после новогодних праздников

Телеведущая Алена Водонаева нашла способ вернуться в форму после праздников.

Два дня по минуте: Алена Водонаева рассказала, как вернуться в форму после новогодних праздников

© Starface.ru

Популярная журналистка, писательница и телеведущая Алена Водонаева вышла на связь с подписчиками. В обращении к фанатам она похвасталась фигурой и заявила, что такой формы ей удалось добиться за пару дней, передает Мослента.

Новогодняя праздничная неделя подходит к концу. Об этом поспешила напомнить своим подписчикам в одной из социальных сетей Водонаева. Так, модель заявила, что ей удалось привести себя в форму после длительного отдыха.

Алена не стала держать свой способ похудения в секрете и рассказала о нем в публикации. Также она опубликовала фото, на котором виден результат работы: плоский живот и стройные ноги.

«Два дня постояла в планке по минуте, и пресс такой: "Привет"», — написала знаменитость в посте.

Ранее певец Александр Панайотов рассказал, в чем заключается его строгая диета. Оказалось, что артист поддерживает форму исключительно на воде и рыбе. Он решил бороться с лишним весом без всяких уступок.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Мослента
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Алена Водонаева
диета
фигура
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