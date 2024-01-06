Два дня по минуте: Алена Водонаева рассказала, как вернуться в форму после новогодних праздников

Популярная журналистка, писательница и телеведущая Алена Водонаева вышла на связь с подписчиками. В обращении к фанатам она похвасталась фигурой и заявила, что такой формы ей удалось добиться за пару дней, передает Мослента.

Новогодняя праздничная неделя подходит к концу. Об этом поспешила напомнить своим подписчикам в одной из социальных сетей Водонаева. Так, модель заявила, что ей удалось привести себя в форму после длительного отдыха.

Алена не стала держать свой способ похудения в секрете и рассказала о нем в публикации. Также она опубликовала фото, на котором виден результат работы: плоский живот и стройные ноги.

«Два дня постояла в планке по минуте, и пресс такой: "Привет"», — написала знаменитость в посте.

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