«Душу вложить невозможно»: Виктор Дробыш высказался об искусственном интеллекте в музыке

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш высказался об искусственном интеллекте в музыке. В беседе с «Абзацем» заслуженный артист России заявил, что выступает против песен, созданных с помощью новых технологий.

В последнее время в Сети набирает популярность тренд на создание композиций, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ). Продюсер Виктор Дробыш признался, что любит новшества в музыке, но считает композиции, созданные без участия человека, «бездушными».

«Я искусственного интеллекта не боюсь, потому что душу в него вложить пока невозможно. Хотя со временем, я думаю, и это научатся делать», — отметил Виктор Дробыш.

Композитор подчеркнул, что искусственный интеллект лучше использовать для других целей, а творчеством должны заниматься люди.

Недавно зарубежные знаменитости опубликовали открытое письмо, в котором попросили прекратить использовать искусственный интеллект при создании цифровой музыки. Артисты, в числе которых были певицы Билли Айлиш, Ники Минаж и Кэти Перри, заявили, что такое творчество ущемляет права живых исполнителей.

Напомним, создатели цифровой музыки начали использовать нейросети еще несколько лет назад. Например, в 2019 году в Израиле при помощи искусственного интеллекта была создана композиция на основе песен с фестиваля «Евровидение». Более того, при помощи искусственного интеллекта стало возможным воспроизведение голоса ушедших из жизни знаменитостей.

Ранее мы писали о том, что Виктор Дробыш оценил идею создания российского аналога «Евровидения».