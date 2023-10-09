Душевные травмы: врач рассказал о серьезных проблемах Максима Галкина*

Хирург Вдовин рассказал о возрастных проблемах у Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), об этом сообщает mk.ru.

9 октября Максим Галкин* записал видеообращение к своим поклонникам, на котором были заметны внешние изменения юмориста. На кадрах были видны возрастные морщины, рассказал пластический хирург Александр Вдовин.

«‎У Галкина* невооруженным взглядом видно усталое лицо. Все душевные травмы отражаются на внешнем виде. У него виден сильный залом носогубного треугольника, глубокие морщины – возрастные изменения скрыть уже не удается», – рассказал специалист.

По мнению Вдовина, если юморист вовремя не прибегнет к услугам косметолога, ситуация может только ухудшиться.

«‎В случае с Галкиным* инъекционные методики уже не помогут. Ему нужно прибегнуть к услугам аппаратной косметологии, сделать радиоволновой лифтинг», – рассказал он.

При этом, не до конца ясно, записывал ли Галкин* видео с фильтром или нет. Так что ситуация с морщинами может быть куда хуже той, что мы наблюдаем, объяснил Вдовин.

«‎Кроме того, не совсем понятно, что у Галкина* с зоной подбородка. Не исключаю, что в этой области началось "провисание". Эту проблему нужно решать с помощью подтяжки проблемной зоны», – заключил хирург.

Ранее мы писали о том, что Максим Галкин* рассказал о недвижимости и счетах в банках, оставшихся в России.

*признан иностранным агентом на территории РФ.