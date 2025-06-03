«Душевные отношения»: экс-жена Ефремова прокомментировала его роман с Белоусовой

Бывшая жена Михаила Ефремова не верит в тюремный роман актера с Дарьей Белоусовой. Актриса театра и кино Елена Гольянова рассказала о жизни экс-супруга в беседе с 360.ru.

После освобождения из колонии Михаил не спешит выходить в свет и не делится тем, что происходит в его жизни. Елена говорит, что мужчина занят лечением зубов и восстановлением здоровья. Она общается с ним после и до заключения.

«Планировал вылечить зубы, потому что они все полетели. Живет дома с женой и детьми, наслаждается семейным счастьем и восстанавливает здоровье», – поделилась женщина.

СМИ сообщили о том, что у Ефремова есть отношения с актрисой Дарьей Белоусовой, которая даже приезжала к нему в колонию, они якобы провели несколько дней в отдельном блоке для свиданий.

Бывшая жена Михаила сомневается, что их связывают любовные отношения.

«Человеку 61 год, вряд ли там романы. Просто по-человечески могли приехать какие-то друзья. Я бы приехала, если бы набралась смелости. Миша очень многим людям дорог по-человечески. Возможно, это какие-то душевные отношения. Но вряд ли другие. Ничего он, конечно, не говорил», — высказалась Елена.

Она добавила, что во время наказания брата тоже приезжала к нему на несколько дней. Также она убеждена, что Михаил любит свою жену Софью Кругликову.

«Перед тем как его посадили, мы совершенно случайно встретились в баре. Миша сказал, мол, я не могу остаться, меня Соня ждет. Своим друзьям, в том числе мне. Поэтому никакой клубнички», — добавила Гольянова.

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