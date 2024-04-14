«Душевное состояние было расшатано»: продюсер назвал виновного в смерти Евгения Кунгурова

8 апреля стало известно о внезапной смерти заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Продюсер Сергей Дворцов, который общался с оперным певцом незадолго до его гибели, в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ рассказал, кто может быть причастен к смерти артиста.

По словам продюсера, за три недели до трагедии он застал Евгения Кунгурова подвыпившим на рабочем месте.

«На вечере дня рождения Александра Сергеевича Зацепина в Кремле, когда у нас была репетиция, он начал запинаться. Два раза режиссер его снимал с репетиций, он был поддатый», — рассказал Сергей Дворцов.

После репетиции продюсер зашел в гримерную в Евгению Кунгурову и увидел там бутылку коньяка. Как вспоминает продюсер, тогда певец признался ему, что «дела плохо» и он разводится с супругой. Артист утверждал, что не хотел расходиться с женой, которая настаивала на расставании.

Сергей Дворцов считает, что вторая жена Евгения Кунгурова Ирина виновна в его смерти. Именно ей певец отправил последнее сообщение незадолго до гибели.

«Ира виновата в смерти Жени. Если бы она следила нормально за ним, потому что у него душевное состояние было максимально расшатано. Она знала прекрасно, что он состоял на учете в психдиспансере. Это частная клиника», — заключил продюсер.

Напомним, 8 апреля появилась информация о гибели заслуженного артиста России Евгения Кунгурова. Тело певца обнаружили возле многоэтажки в Пресненском районе Москвы. Незадолго до этого супруга Евгения Кунгурова обратилась в полицию и рассказала, что получила от мужа странное сообщение, после чего он перестал выходить на связь.

Евгений Кунгуров — российский оперный и эстрадный певец (баритон), заслуженный артист России. Был участником проектов «Голос» и «Один в один!» на Первом канале.

Ранее мы писали о том, что продюсер Сергей Дворцов высказался о последних днях жизни Евгения Кунгурова.