«Сомнительные чувства»: Ксения Бородина рассказала о начале отношений с Сердюковым

Российская телеведущая и блогер Ксения Бородина раскрыла, как зарождались ее отношения с Николаем Сердюковым. Соответствующий пост появился в ее микроблоге.

Известно, что знакомство Бородиной и ее будущего бойфренда произошло во время съемок шоу «Последний герой». Примечательно, что до проекта возлюбленные ни разу не виделись, а любовь между ними произошла далеко не с первого взгляда.

«Могу сказать, что сначала были сомнительные чувства. На первый взгляд он казался нарцистичным, токсичным местами и слишком много говорил. Все это меня смущало и местами даже злило», — поделилась телеведущая.

Однако позднее Сердюков смог открыться Бородиной с новой стороны, а в последний съемочный день коллеги и вовсе смогли пообщаться наедине.

«Вернулась в Москву, начали аккуратно переписываться. Потом много гуляли по Москве, всегда интересно слушать Колю, который идеально знает историю и рассказывает мне про собственный город так красиво, влюбляя в него еще больше», — добавила она.

Напомним, в августе Ксения Бородина рассказала, что у нее роман с участником реалити-шоу «Последний герой. Русский сезон» Николаем Сердюковым. Влюбленные активно публикуют в соцсетях совместные фото и видео и демонстрирует свои отношения, из-за чего блогер столкнулась с потоком негатива и критики в свой адрес. Артистка ответила недоброжелателям и дала понять, что мнение окружающих «не сможет повлиять» на нее.

Ранее продюсер Тина Канделаки назвала Николая Сердюкова женихом Ксении Бородиной.