Дуров не считает, что после его задержания Telegram стал следовать правилам ЕС

Сооснователь Telegram Павел Дуров в очередной раз высказался на тему задержания в Париже. Конкретно он затронул вопрос, связанный с работой мессенджера и выполнения им правил Евросоюза.

Дуров поделился мыслями на этот счет в своем Telegram-канале. Бизнесмен указал на то, что его задержание во Франции никак не повлияло на исполнение площадкой законов ЕС. По словам Павла, Telegram и раньше придерживался установленных правил.

А вот парижская полиция, как отметил предприниматель, изменила формат работы. Правоохранители стали отправлять запросы «законным образом».

«После августа 2024 года именно французская полиция наконец начала "соблюдать европейские правила", отправляя запросы в Telegram законным способом, описанным в законе ЕС о цифровых услугах. В результате французские суды смогли получать IP-адреса подозреваемых в совершении уголовных преступлений из Telegram», — написал Дуров.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров заработал за полчаса почти 100 млн. Он сделал это на виртуальных кирпичах в своем мессенджере.