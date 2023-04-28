«Дурное дело»: Роднянский* высказался о травле Софии Ротару и указал на ее возраст

София Ротару уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка оборвала все связи с нашей страной и оставила гневные комментарии в адрес россиян. Именно поэтому на знаменитость обрушился шквал критики, который до сих пор не прекращается. На защиту певицы поспешил встать Александр Роднянский* (признан иноагентом на территории РФ).

По словам мужчины, публике стоит относиться более уважительно к артистке, находящейся в преклонном возрасте. Кроме того, Александр считает: никто не имеет права судить другого человека, поскольку, в первую очередь, нужно всегда начинать с себя.

«Я слышал и читал какие-то гадости в ее адрес. У всех своя жизнь. Предъявлять требования к 80-ти с чем-то летней женщине — дурное дело. Надо с себя начинать», — цитирует StarHit слова мужчины.

Напомним, после отъезда Ротару стала избавляться от имущества в РФ. Не так давно она выставила на продажу отель в Крыму за 30 миллионов евро. Эксперт Белова объяснила, почему 75-летней певице будет трудно продать недвижимость в России. Высказывание Татьяны читайте в этой статье.

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*признан иноагентом на территории РФ