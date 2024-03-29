«Дура!»: Валентина Талызина обругала Аллу Пугачеву, которую хотят признать иноагентом

Валентина Талызина оценила возможное признание Аллы Пугачевой иноагентом. Об этом сообщает mk.ru.

Накануне глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что его заявление с просьбой признать певицу Аллу Пугачеву иностранным агентом получило развитие. Якобы, Генеральная прокуратура направила соответствующее обращение в Минюст.

О реакции самой Примадонны на возможный новый статус пока ничего неизвестно, а вот ее коллеги не стесняются делиться с журналистами своими эмоциями.

Так, актриса Валентина Талызина поддержала признание Пугачевой иноагентом.

«Алла Пугачева молчала бы в тряпочку и не вякала бы. Уехала, ну и уехала! Хорошо ей там жить, ну и хорошо! Да, она сейчас уже не поет. Но люди помнят, как она пела. И слушают сейчас ее песни. Что я могу сказать? Дура!» — эмоционально высказалась она.

При этом совершенно не важно, признаю Пугачеву иностранным агентом или нет, так как певица не получит былой популярности за рубежом, считает Талызина.

«Не приживется. Будет она иноагентом или не будет, это уже не имеет никакого значения», — добавила она.

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