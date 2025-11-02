«Думают, как стадо»: жена Павла Мамаева рассказала, как справляется с хейтом

Жена Павла Мамаева откровенно рассказала, как справляется с хейтом и реагирует на нападки.

После громкого развода спортсмена с Аланой Мамаевой интерес к его новой избраннице не утихает. И хотя пара старается не выносить личное в публичное пространство, волна критики и комментариев в их адрес не стихает уже несколько лет.

Надежда Санько, которая обычно не отвечает на провокации, на этот раз решила высказаться и поделилась своим взглядом на хейт в соцсетях. Девушка призналась, что давно научилась воспринимать негатив спокойно и не позволять ему разрушать внутреннее равновесие.

«Мы хейт не чувствуем. Люди, достигшие чего-то в жизни, имеющие свое мнение, стержень, не думают так же, как стадо. Когда это понимаешь, то любой хейт дает только силу», — написала Надежда.

Санько не скрывает, что с самого начала ее отношения с Мамаевым вызывали бурю эмоций у публики. После развода футболиста с Аланой пользователи сети разделились на два лагеря, и далеко не все готовы были принять новую возлюбленную спортсмена. Однако Надежда давно поняла — чем громче успех, тем больше недоброжелателей.

Иногда поводом для обсуждений становятся фотографии, которые девушка публикует в соцсетях. Недавний снимок с рэпером Гуфом вызвал негативные эмоции у подписчиков Надежды.

«Фото с Гуфом предоставлено в качестве железного аргумента. После этого весь хейт обнуляется», — отметила Надежда.

