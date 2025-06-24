«Думаю, получим положительный ответ»: адвокат Прилучного намекнула, что Агату Муцениеце ждут новые проблемы

Адвокат актера Павла Прилучного Оксана Даниелова рассказала, что результаты проверки по факты клеветы после высказываний Агаты Муцениеце станут известны в конце июня. Защита артиста надеется на положительный ответ – в этом случае будет возбуждено уголовное дело.

Комментарий адвоката приводит Woman.ru.

Даниелова утверждает, что «публика и социум дезинформированы», а ее задача – «доказать обман». Сроки проверки подходят к концу – адвокат Прилучного предложила дождаться начала следующей недели.

«К тому времени мы получим ответ, думаю положительный, речь пойдет о возбуждении уголовного дела», - высказалась защитница актера.

Психолог Дарья Заливнова прокомментировала сайту WHOOPEE.ru, повлияет ли личное счастье Муцениеце на ее конфликт с бывшим мужем. Эксперт считает, что поддержка в новых отношениях дает больше ресурса для завершения споров с бывшими и решения болезненных ситуаций.

«Когда человек чувствует себя защищенным и реализованным, у него часто появляется больше внутренних ресурсов для завершения «незавершенных гештальтов», в том числе сложных отношений с бывшими партнерами», - сказала изданию психолог.

Также специалист объяснила решение 12-летнего сына Агаты жить с отцом. Заливнова полагает, что катализатором решения могла стать беременность актрисы. Она отмечает: в данном случае сработала не одна причина, на подростков влияют и возрастные особенности, и близость с каждым из родителей, и личный опыт.

Ранее Муцениеце подтвердила третью беременность, опубликовав фотографии с избранником Петром Дрангой и дочерью. На кадрах актриса позировала с округлившимся животом.