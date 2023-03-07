«Думаю о трех»: невестка-стриптизерша Королевой объявила о скорой свадьбе и пополнении в семье

Единственный сын Наташи Королевой и Тарзана(Сергея Глушко) Архип вот уже три года встречается с бывшей танцовщицей откровенных танцев Мелиссой Фокс. Первое время звездные родители были против этого союза, однако после согласия девушки отказаться от стриптиза они решили все-таки никак не влиять на выбор наследника. С тех пор поклонники ждут, когда пара узаконит свои отношения, и на днях Мелисса раскрыла карты.

Ходят слухи, что Архип с возлюбленной уже давно расписался. Они появились после того, как на их пальцах заметили обручальные кольца. Вот только сам молодой человек свадьбу отрицает и говорит, что еще не готов к браку, так как сосредоточен на реализации себя. Того же мнения придерживалась и Фокс, вот только, по всей видимости, что-то изменилось, и теперь пара уже во всю готовится давать клятвы вечной любви. В личном блоге Мелисса призналась, что свадьба состоится уже совсем скоро.

Также экс-стриптизерша ответила на вопрос, хотят ли они с Архипом детей. По словам девушки, она действительно об этом много думает и уже знает, что семья у них будет большая. Пока она определиться не может: хочет двух или трех. Однако, как призналась Мелисса, в ее семье появлялись на свет чаще всего именно трое малышей.

«Хочу двух – девочку и мальчика. Но иногда думаю о трех. Почему-то в моей семье почти у всех больше двух детей» - поделилась Фокс в личном блоге.

Ранее Филипп Киркоров рассказал о пикантных гастролях с Наташей Королевой 20 лет назад. По его признанию, он позволил себе много вольностей на сцене с артисткой.