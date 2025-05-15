«Думаю о том, как мне было плохо из-за мужчины»: Кафельникова намекнула на развод с Петришиным

Модель Алесю Кафельникову вновь заподозрили в разводе с мужем Георгием Петришиным. Пользователи Сети обратили внимание на то, что блогерша стала чаще носить открытые наряды и делиться неоднозначными мыслями.

На своей странице в соцсети Алеся разместила новый снимок, на котором позировала в зеркале в прозрачном комбинезоне. Фото она дополнила фразой: «Думаю о том, как мне было плохо из-за мужчины, с которым я даже не встречалась». После этого фанаты с новой силой начали обсуждать возможное расставание модели с бизнесменом.

Напомним, что слухи о разводе Кафельниковой и Петришина появились еще в 2024 году. Однако супруги их опровергали.

К слову, муж Алеси никогда не нравился ее матери. Женщина называла бизнесмена абьюзером и обвиняла в давлении на ее дочь. В 2025 году мама модели признавалась, что не виделась с наследницей уже два года, однако они пытаются наладить общение.

Ранее Алеся Кафельникова рассказала, что сделала пластику после родов.