«Думаю, им неприятно видеть нас на экране»: Елизавета Боярская поделилась откровениями о детях

Актриса Елизавета Боярская призналась в интервью «7Дней.ru», что ее дети не смотрят фильмы, в которых снималась она или ее супруг, актер Максим Матвеев. Артистка отметила, что сыновья только иногда могут понаблюдать за съемками.

«Дети не смотрели ничего из того, что я делала. Может быть, только мультик, где я озвучивала Бабу-Ягу», — поделилась Елизавета Боярская.

По признанию актрисы, она хорошо представляет, что сейчас чувствуют ее дети, поскольку сама выросла в актерской семье.

«Мне кажется, им будет неловко смотреть, как мама в парике и костюме что-то из себя изображает. Я просто очень хорошо помню свои детские ощущения», — рассказала артистка, отвечая на вопрос о том, смотрят ли ее сыновья сериал «Великая», в котором она сыграла одну из главных ролей.

Дочь актера Михаила Боярского подчеркнула, что особенно сложно смотреть фильмы, где родители играют отрицательных персонажей.

«Думаю, им неприятно видеть нас на экране, особенно когда сложная история и мама или папа играют нехорошего человека. Мне самой было неприятно, что папа играет какого-то мерзавца, например в „Гардемаринах“, что его там убивают», — поделилась откровениями Елизавета Боярская.

Однако актриса считает, что дети сами с возрастом примут решение посмотреть какой-нибудь фильм с ее участием.

«Сами должны вырасти и созреть для этого», — заявила артистка.

Ранее сообщалось о том, что Михаила Боярского выписали из больницы после обследования.