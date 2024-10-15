«Думала, помру»: актриса из сериалов «Кухня» и «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой
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32-летняя Алина Титова впервые стала мамой. Звезда сериалов «Кухня» и «Полицейский с Рублевки» родила дочь Мию.
В 2020 году актриса вышла замуж. Титова не раскрывает имя супруга, но говорит, что он хорошо относится к ее профессии. Увидев, как Алина целуется с Сашей Петровым, избранник «даже не повел глазом». Мужчина не имеет отношения к актерской среде, но понимает все нюансы работы. Правда, пока она не показывает его лица.
Актриса объявила, что беременна в начале этого года. 27 сентября она родила дочь, которую решили назвать Мией. О радостном событии Титова рассказала в социальных сетях.
Титова опубликовала трогательные фото с малышкой. На одном из них девочка лежит в люльке с плюшевым медведем, а на втором — сжимает палец мамы.
Алина не рассказала подробности родов, но зато в красках описала то, что было потом. На следующий день после выписки у нее поднялась температура до 39,5 — в таком состоянии новоиспеченная мама пробыла шесть дней.
«Я думала, помру. Спасибо мужу, который выхаживал меня, заботился о крохе и взял на себя все дела. Выйти из роддома, попорхать не получилось», — рассказала она.
Актриса чувствовала себя так, будто ее переехал КамАЗ.
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