«Думала, помру»: актриса из сериалов «Кухня» и «Полицейский с Рублевки» впервые стала мамой

32-летняя Алина Титова впервые стала мамой. Звезда сериалов «Кухня» и «Полицейский с Рублевки» родила дочь Мию.

В 2020 году актриса вышла замуж. Титова не раскрывает имя супруга, но говорит, что он хорошо относится к ее профессии. Увидев, как Алина целуется с Сашей Петровым, избранник «даже не повел глазом». Мужчина не имеет отношения к актерской среде, но понимает все нюансы работы. Правда, пока она не показывает его лица.

Актриса объявила, что беременна в начале этого года. 27 сентября она родила дочь, которую решили назвать Мией. О радостном событии Титова рассказала в социальных сетях.

Титова опубликовала трогательные фото с малышкой. На одном из них девочка лежит в люльке с плюшевым медведем, а на втором — сжимает палец мамы.