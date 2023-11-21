55-летняя Алика Смехова появилась на публике с новым мужчиной: молодой и мускулистый

Актриса Алика Смехова поразила моложавым и цветущим видом на премьере сериала Константина Богомолова «Кеша должен умереть». 55-летняя знаменитость редко выходит в свет, но в этот раз сделала исключение и появилась с накачанным мужчиной. О появлении артистки на дорожке сообщает женский журнал Клео.ру.

На мероприятии в столичном кинотеатре собрались звезды кино и шоу-бизнеса. Внимание публики было обращено на Алику Смехову, которая не так часто выходит в свет. Актриса появилась перед публикой в зеленом свитере на одно плечо, который подчеркнул тонкую шею женщины. Она сделала классическую прическу и макияж с акцентом на глаза. Многие обратили внимание, как хорошо выглядит звезда. Кроме того, она была не одна, а с мускулистым молодым мужчиной.

«Мой главный секрет заключается в том, чтобы хорошо ко всем относиться. Я не открою вам ничего нового. Важно правильно питаться, соблюдать режим дня, придерживаться ЗОЖ», – поделилась Смехова.

В СМИ ходит множество слухов относительно внешности артистки. Многие считают, что она пользуется услугами косметологов и пластических хирургов, именно поэтому так потрясающе выглядит.

Ранее мы писали о том, что Алика Смехова появилась на светском мероприятии в сопровождении молодого кавалера. Рядом с актрисой был 31-летний актер московского театра «У Никитских ворот». Его посчитали любовником звезды.