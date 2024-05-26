«Думала, если он узнает диагноз, то сразу умрет»: как Валерий Золотухин «сгорел» за три месяца

В этом году исполнилось 11 лет, как не стало народного артиста РСФСР Валерия Золотухина. Его последняя любовь, актриса Ирина Линдт, впервые за долгое время появилась на телевидении. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ она рассказала о последних месяцах жизни актера.

Причиной смерти Валерия Золотухина стала обнаруженная у него в январе 2013 года опухоль головного мозга. Актер «сгорел» буквально за три месяца. Ирина Линдт рассказала, что заподозрила что-то неладное, когда артист стал рассказывать одну и ту же историю по несколько раз.

«Говорит мне все по кругу. Я испугалась, подумала, что запой, и позвонила доктору, попросила приехать и промыть его. Она все сделала, но посоветовала сводить на МРТ, что мы и сделали на следующий день — там обнаружили большую опухоль. Врачи не понимали, как такое пропустили», — поделилась актриса.

По словам Ирины Линдт, ничто не предвещало беды — Валерий Золотухин не жаловался на здоровье, был бодр и прекрасно себя чувствовал. Есть версия, что опухоль у актера появилась там, где ничего не задевала. Также возможно, что организм артиста привык к нагрузкам из-за его регулярных занятий йогой и стояния на голове, поэтому сигналов о проблемах не было.

Когда возлюбленная актера обратилась к врачам, они не стали скрывать, что опухоль не операбельна. Валерию Золотухину решили не сообщать о диагнозе.

«Пытались химию делать, я снимки посылала за границу, но там слишком большой размер. Ему мы сказали, что у него микроинсульт. Я подумала, если он узнает правду, то сразу умрет», — призналась Ирина Линдт.

Актриса рассказала, что перед смертью Валерий Золотухин успел попрощаться с 8-леним сыном Иваном, которому сейчас уже 19 лет.

Напомним, Валерий Золотухин ушел из жизни 30 марта 2013 года от осложнений, вызванных опухолью головного мозга, спустя почти три месяца после поставленного ему диагноза.

Ранее сообщалось о том, что Ирина Линдт вспомнила, как сообщила Валерию Золотухину о беременности.