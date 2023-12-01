«Думала, что умру»: у актрисы Аси Резник случился приступ во время съемок

Актрисе Асе Резник стало плохо во время съемок спортивно-интеллектуального шоу «Вызов», который выходит на ТНТ. Девушка рассказала о приступе паники из-за клаустрофобии. Об этом сообщает портал «Новости РуФокс».

В предстоящем выпуске участники должны будут пройти испытание под названием «Узнать на ощупь». Они пройдут сложную полосу препятствий, используя осязание, чтобы определить объемное изображение на кубах и точно воспроизвести картинку. Каждая пара стремится пройти испытание как можно быстрее, чтобы получить иммунитет — что становится особенно важным из-за неравного количества парней и девушек. Недавно проект покинул певец Ваня Дмитриенко.

Для актрисы Аси Резник это испытание стало особенно сложным из-за ее фобии — клаустрофобии, боязни замкнутых пространств.

«Я боюсь замкнутых пространств и была на грани отказа от прохождения испытания. Я думала, что умру. Мне было настолько страшно! Но задание необходимо выполнить, иначе это будет стыдобой», — поделилась участница.

Зрителям только предстоит узнать, будет ли пара Аси Резник и Дани Калиникина успешной в этом испытании, кто окажется в номинации на вылет, а кто будет бороться за право остаться в проекте.

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