«Думала, что умру»: 49-летняя Екатерина Волкова рассказала, как ее спас внук

Актриса Екатерина Волкова в прошлом году удивила поклонников новостью, что стала бабушкой. 49-летняя звезда рассказала, боится ли она своего статуса, и как внук стал ее спасителем.

В беседе с WomanHit.ru знаменитость говорит, что даже при плотном графике находит время для своего внука Тимофея. Екатерина признается, что мальчик, как и она, очень любит музыку.

«Я пою ему все время, он сам начинает подпевать, сам себя укладывает, поет. Поющий мальчик. Хочу сейчас инструмент купить, чтобы уже можно было сажать его, чтобы он понимал клавиши, звук», – поделилась женщина.

Звезда театра и кино спокойно относится к тому, что ее называют бабушкой. Волкова рассказала, что новый статус приобрела еще во время беременности дочери. Для роли Айседоры Дункан съемочная группа в шутку дала ей микрофон с надписью «бабушка». Но это не смутило артистку.

«Я с юмором отношусь к этому. Я все-таки считаю себя умным человеком, чтобы бояться такой ерунды естественной. Наоборот, круто. Очень круто!» – заявила актриса.

В интервью Екатерина неожиданно призналась, что внук стал для нее спасителем.

«После 24 февраля я думала, что умру. И он меня реанимировал. Все думали, что умрут, а многие так и продолжают думать до сих пор. Но существует иммунитет: нас пощадили, отменив «локдаун». Я к тому, что надо как-то жить, потому что мы не знаем, какие глобальные перемены нас ждут в будущем», – рассуждает знаменитость.

Волкова считает, что надо жить и творить ради детей. Она вспомнила поговорку: где родился, там и пригодился. Звезда говорит, что остается в России, ведь здесь ее дом и семья.

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