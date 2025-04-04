«Думала, что теперь только русские»: Бородина раскрыла правду о национальности Сердюкова

Бородина рассказала, что нарушила свое обещание встречаться только с русскими. Об этом стало известно из соцсетей.

Ксения Бородина еще после расставания со своим бывшим мужем Курбаном Омаровым пообещала — она больше не будет встречаться с мужчинами кавказской национальности.

«Мужчины кавказской национальности, при всем моем уважении к ним, больше не моя история. Дружить — да, но личные отношения — нет», — рассказывала она.

Когда телеведущая влюбилась в Николая Сердюкова, то была уверена, что на этот раз ей встретился русский возлюбленный. Однако вскоре Бородина выяснила, что в новом избраннике тоже течет южная кровь.

«Он русский, родился в замечательном городе Ставрополе. Я же дала себе зарок — теперь только русские, только так. Встретила. Николай Сердюков — все окей. Но, оказалось, что дедушка у Коли — лезгин. Он сам этого не знал до 18 лет», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что бывший Ксении Бородиной высмеял ее помолвку с Сердюковым.