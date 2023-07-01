«Думала, что голова лопнет»: Самойлова решила висеть вверх ногами каждый день ради омоложения

Весной супруге рэпера Джигана Оксане Самойловой исполнилось 35 лет. Сама она на возраст старается никогда не жаловаться, но в последнее время всерьез занялась здоровьем и все чаще стала говорить о «вечной молодости». Так, она начала каждый день гулять, так как вычитала, что для долголетия нужно много ходить. А теперь еще и стала регулярно висеть вниз головой.

В личном блоге бизнесвумен показала необычный способ для сохранения красоты. Она заказала на дом специальный инверсионный стол. По ее словам, он способен продлить молодость на долгие годы, но нужно заниматься регулярно. Сейчас она висит вниз головой по две минуты, и это дается ей весьма непросто. Оксана призналась, что пока эффект незаметен, и она лишь тренирует «сосуды головного мозга».

«Я хочу быть вечно молодой и здоровой. Планирую заниматься каждый день. Кстати даже сегодня всего лишь на второй день уже гораздо легче. Вчера я на шестой секунде уже думала, что у меня голова лопнет. Очень нравится», - рассказала Оксана Самойлова.

Отметим, что данный тренажер стоит недешево, но семья блогера может себе это позволить, так как обладает немаленькими финансами. Например, известно, что ежемесячно рэпер с женой платят только за одну квартиру в Дубае 500 тысяч рублей.