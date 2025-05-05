«Думала, будет анафилактический шок»: Саша Савельева едва не пострадала на шоу

41-летняя певица Саша Савельева рассказала, как рисковала жизнью на шоу «Сокровища императора». Артистка написала пост об участии в проекте.

Саша Савельева принимала участие в шоу вместе с Денисом Клявером, однако в минувшем выпуске их команда покинула проект. По словам Саши, быстрый проигрыш для нее стал неожиданностью. Савельева отметила, что была включена в игру и даже рисковала жизнью для победы. Так, ради одного испытания она съела яйца, на которые у нее аллергия.

«Вообще ничего не предвещало, шли мы отлично, коммуникация с китайцами удавалась нам великолепно, а как мы наслаждались любыми процессами, происходящими на шоу! Я даже яйца ела, на которые у меня аллергия, я думала, будет анафилактический шок, но выжила», — призналась певица.

Также Саша поблагодарила Дениса за поддержку на проекте. Она считает, что их общение — пример настоящей дружбы между мужчиной и женщиной.

«И да, достойная дружба между мужчиной и женщиной существует! Мы доказали это своим примером. Крутые мы, вот что хочу сказать. Из всех вариантов выбрали оставаться собой и быть психологически устойчивыми, не поддаваться на провокации и просто разговаривать друг с другом что бы ни случилось!» — резюмировала она.

Ранее актер Кирилл Сафонов признался, что жив и здоров благодаря Саше Савельевой. Подробности читайте в этой новости.