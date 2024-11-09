«Думал уже кранты»: вернувшийся на сцену Леонтьев удивил неожиданным высказыванием

Объявивший несколько месяцев назад о завершении карьеры Валерий Леонтьев вернулся на сцену. 75-летний артист выступил на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого. Исполнитель хита «Мой дельтаплан» рассказал о своих эмоциях после долгожданной встречи с публикой.

Звезда поп-эстрады вышел на сцену в черном плаще, а после скинул его, оставив костюм с большим количеством прорезей, через которых было видно, что артист находится в хорошей форме. Он появился перед зрителями подтянутым и загорелым, пишет mk.ru.

Не обошлось и без юмора. Леонтьев обратился к Крутому, отметившему 70-летие.

«Игорь, ты не волнуйся! Мне тоже однажды было семьдесят. Думал, уже кранты, а потом привык — и ничего», — сказал с улыбкой артист.

Зрители были в восторге от слов кумира. Из зала ему кричали многочисленные комплименты и признания в любви.

Артисту пришлось сделать перерыв в концертной деятельности из-за пандемии. Он переболел коронавирусом, а выступления были запрещены. Затем Леонтьев занимался восстановлением здоровья.

Несмотря на то, что певец заявил о завершении карьеры, он все еще соглашается на отдельные выступления. Артист не мог отказать Игорю Крутому, который является его близким другом.

Леонтьев добавил, что соскучился по концертам и зрителям. Поэтому, возможно, он еще порадует россиян своими выступлениями.

Ранее певец Роман Архипов назвал возвращение Леонтьева на сцену мужественным поступком.