«Думал, так и умру»: Перец Дава рассказал о панических атаках и закулисье шоу «Маска»

Рэпер Дава (Давид Манукян) признался, что думал о смерти во время участия в шоу НТВ «Маска». Он заявил, что в его костюме Перца было невозможно дышать, и в какой-то момент он даже подумал, что лишится жизни прямо на сцене.

В очередном выпуске проекта члены жюри исключили из состязания крутого Перца. Им оказался блогер и бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой Давид Манукян. На протяжении долгого времени ему удавалось обманывать судей, выдавать себя за другого человека. Но певец Филипп Киркоров и блогер Регина Тодоренко все равно смогли его узнать.

Уже покинув шоу, Дава признался, что участие далось ему крайне непросто. По его словам, костюм был очень неудобный, и в маске было просто невозможно дышать. Рэперу не хватало воздуха, а он был должен при этом еще и танцевать.

«Когда выходил на первый эфир, у меня началась паническая атака. Я стал задыхаться. Думал, так и умру, маску ведь нельзя снимать», - рассказал Давид в личном блоге.

К слову, Филипп Киркоров видел Даву сразу в нескольких участниках сезона. Так, он был убежден, что Акула – это его молодой друг и коллега. Однако им оказался не Манукян, а Артем Качер, который обиделся из-за того, что его убрали только потому, что перепутали с другим исполнителем.

Ранее Филипп Киркоров намекнул на причину ссоры с Давой.