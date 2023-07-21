Брат и жена умершего Александра Пономаренко устроили войну за его многомиллионное наследство. Об этом стало известно в эфире шоу «Прямой эфир».

С момента смерти юмориста прошло уже полгода. В семье Александра произошел конфликт из-за вступления в наследство. По закону, на него могут претендовать не только жена и дети, но и мама Пономаренко и его братья.

Вдова Александра недовольна тем, что брат-близнец требует свою долю. Вот почему она пришла на федеральное ТВ, чтобы рассказать о возникшей ситуации. «Я обращалась к Валерию, потому что он обещал. Мне отказали в грубой форме», — цитирует StarHit высказывание женщины из эфира шоу.

К слову, поддержать вдову решил ее сын. Наследник Александра также пришел в студию с обвинениями в адрес Валерия Пономаренко. Что обещал юморист вдвое — пока не уточняется. Вместо этого ведущие шоу сообщили: два брата и пожилая мать Александра остались без многомиллионного наследства.

Ранее мы писали о том, что юморист Валерий Пономаренко впервые появился на публике после смерти брата-близнеца. Подробности смотрите в этой статье.