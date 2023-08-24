«Думал, что я крепче железа, но не получилось»: Костомаров обратился к публике на льду в Сочи

Роман Костомаров снова появился на льду во время шоу Ильи Авербуха «Письма любви» 23 августа во Дворце спорта «Айсберг» в Сочи. Это второй выход спортсмена на лед после ампутации стоп и кистей рук. Они с супругой Оксаной Домниной показали историю любви и поделились личными переживаниями со зрителями.

Присутствующие заметили, что избранница фигуриста сильно похудела и выступала в черном платье. Уже в конце шоу она танцевала одна под музыку и читала письмо. За кадром были слышны голоса – ее и Романа.

«Я многое потерял и это ужасно больно, очень больно. Но я могу видеть тебя, я могу слышать тебя, я могу чувствовать тебя, я могу обнять тебя, я люблю тебя, я очень тебя люблю», – говорит за кадром Костомаров.

После этих слов спортсмен появился на льду в кроссовках, что стало настоящей сенсацией для публики. Многие заметили, что мужчина прихрамывал, но двигался уверенно. Супруги выглядели счастливыми и обнялись. Их речь во время представления растрогала зрителей до слез.

После шоу Роман еще раз поблагодарил родных, присутствующих и поклонников за огромную поддержку. Он поделился личными переживаниями.

«Хотел бы пожелать всем здоровья крепкого, никогда не запускайте свою болезнь. Я все время думал, что я крепче железа, но нет, не получилось. Такая беда случилась. Берегите себя», – сказал Костомаров.

Ранее Илья Авербух рассказал, как Роман Костомаров готовил первый выход на лед. По словам хореографа, появление спортсмена на льду после болезни является их совместной идеей. Костомаров хотел, чтобы его супруга вернулась к выступлениям. При этом фигурист не планировал оставаться в стороне и наблюдать за избранницей из зрительного зала.