«Думал, что Вовка справится с этим»: солисты группы «На-На» приехали на похороны Левкина

Участники группы «На-На» приехали проститься с бывшим вокалистом Владимиром Левкиным, который умер 17 ноября. Певцы рассказали о том, каким был их бывший коллега. Их слова публикует Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

19 ноября проходит прощание с артистом, который когда-то был участником коллектива Бари Алибасова. Свою речь уже произнесли родные Левкина, но многие ждали, когда приедут участники группы «На-На». Они прибыли на место с большими букетами роз, которые положили к гробу и пообщались с журналистами.

«Думал, что Вовка справится с этим. Дочка родилась у него, все стало лучше. Он стал работать. И это было просто очень неожиданно. Шок», – поделился Вячеслав Жеребкин.

Владимир Политов отметил, что Левкин бодро держался, поэтому не давал повод интересоваться о своем здоровье. Он назвал певца ранимым, лиричным и романтичным в душе.

Напомним, что церемония проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

Ранее мы писали о том, что вдова Левкина рассказала о его последних днях.