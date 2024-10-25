«Думал, что в Москву не вернусь»: певца Константина Легостаева прооперировали с аппендицитом на отдыхе

Певца Константина Легостаева прооперировали с аппендицитом на отдыхе в Калужской области. Четыре дня ему потребуется соблюдать покой.

Подробности сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

Легостаев был экстренно госпитализирован после недомогания – врачи подозревали аппендицит. Артист рассказал об этом в соцсетях. Он сообщил, что отправился в Калужскую область на отдых с друзьями.

Пятому каналу стало известно, что диагноз все-таки подтвердился. Ночью певцу сделали операцию. Четыре дня ему нужен покой.

Артист планирует уже 2 ноября отправиться в Екатеринбург. Он входит в жюри конкурса.

«Думал, что все, в Москву не вернусь», - делился Легостаев.

Ранее сообщалось, что актрису Алену Яковлеву госпитализировали с подозрением на аппендицит. 25 октября ее выписали. Диагноз артистка не раскрывает.