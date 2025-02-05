«Думал, что не выдержу физически»: Сергей Баталов о съемках в кольчуге с мечом в руках

Актер Сергей Баталов рассказал об участии в фильме «Злой город». Звезда признался, что снимался в кольчуге при морозе и выполнял сложные трюки. Но были и каскадеры. Об этом сообщает «Жизнь».

Режиссер Константин Буслов снял историческую ленту с участием звезд кино. 67-летний Баталов исполнил роль епископа, который берет оружие и идет защищать свой дом.

«Столько одеяний у епископа, сложно перечислить… Но зато мне было тепло. Дело в том, что во время съемок было очень холодно в Тверской области, стоял мороз под 30 градусов», – поделился актер.

Мужчина признался, что участвовал в батальных сценах. Несмотря на каскадеров, некоторые действия приходилось выполнять самому.

«У нас были каскадеры, но приходилось и самому биться на мечах, а мне уже не 16 лет. Я думал, честно говоря, что не выдержу физически, но справился. Слава Богу, я уже снимался в подобных фильмах, дрался на саблях, поэтому опыт у меня был», – рассказал звезда.

Сергей отметил, что мечи были тяжелые, но все справились. Обошлось без травм.

«У меня были не такие уж и серьезные бои, поэтому, нет. Вообще, серьезных повреждений не было ни у кого, хотя скорая дежурила. Всякое может быть», – добавил артист.

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