«На первом дубле закрыл глаза»: Алексей Гуськов рассказал о сложных съемках в «Злом городе»

Актер Алексей Гуськов и режиссер Константин Буслов рассказали о сложностях на съемках исторического фильма «Злой город». Звезды стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

На экраны выходит лента об осаде Козельска войсками хана Батыя. Гуськов исполнил роль монаха, который стал воином. Актер признался, что это были масштабные съемки.

«Организовать 200-300 человек на площадке – сложнейшая вещь. Он разделил всех на группы и направлял: «Смерды – налево, монголы – направо, дружинники – прямо!» Впервые в жизни я стоял перед табуном лошадей и на первом дубле, честно говоря, закрыл глаза», – поделился звезда.

Гуськов примерил кольчугу и снимался с мечом в руках. У него были сложные сцены, самые экстремальные из которых выполняли дублеры.

«Нужно отдавать дублеру то, что не можешь сделать, но ты должен знать весь балет и делать основные вещи сам. Иначе зритель интуитивно не поверит тебе. Совершенно иная эмоция рождается, которая важнее слов, она фиксируется пленкой и потом перелетает в зал», – убежден актер.

Артистам приходилось работать в сильный холод. Алексей рассказал, что периодически бегал к «пушкам» и разогревал свою кольчугу.

«Лютый холод, никто нам пар изо рта не рисовал», – подчеркнул он в эфире «Авторадио».

Как оказалось, режиссер утвердил артиста на роль без проб. По словам Буслова, он не пожалел о своем решении.

«Мы прошли вместе огромный путь. Картина получилась сложная, динамичная, когда ее смотришь, не возникает желания отвлечься, чтобы поесть попкорн», – высказался режиссер.