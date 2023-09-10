Думал, что болезнь – шутка: жена Гогиберидзе рассказала о последних днях звездного хирурга

Жена звездного хирурга Гогиберидзе рассказала о его последних днях жизни, об этом пишет mk.ru.

Напомним, хирург Отари Гогиберидзе скончался от последствий коронавируса 9 сентября. Как сообщила его бывшая супруга Яна Лапутина, мужчина долго страдал от перенесенной болезни. По ее словам, причиной смерти стал сердечный приступ.

«Несмотря на то, что Отари перенес ковид в феврале, последствия давали о себе знать на протяжении всего этого времени. Сосуды очень пострадали и сердце не выдержало», – рассказала Лапутина.

Женщина призналась, что Гогиберидзе, несмотря на боли, продолжал работать и плохо себя чувствовал.

«Он после болезни выходил на работу. Но ему тяжело было. Ковид, к сожалению, такая штука: никого не щадит. У него работа была на ногах: вены и так страдали», – рассказала она.

При этом, по словам Лапутиной, о скорой смерти хирург не думал. Над рисками он скорее смеялся, чем относился к ним с полной серьезностью.

«Никакого предчувствия не было. Он до последнего верил, что все проблемы со здоровьем – шутка», – сообщила Лапутина.

Ранее мы писали о том, что родственники пока не могут определиться с местом, где Отари будет похоронен.