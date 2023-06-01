«Думаете, она может ответить по телефону?»: Борис Смолкин заявил о состоянии Анастасии Заворотнюк

Коллега актрисы Анастасии Заворотнюк Борис Смолкин в буквальном смысле стал для нее членом семьи: за время съемок в «Моей прекрасной няне» они очень подружились. Актер не пиарится на рассказах о состоянии заболевшей онкологией звезды, а в одном из интервью, заслуженный артист дал ответ, звонит ли сейчас ей.

Смолкин немного вышел из себя от вопроса журналиста. Он сказал: «Вы сами поняли, что сейчас сказали? Вы думаете, что она может ответить по телефону?»

Актер сообщил, что знает не больше, чем другие, а беспокоить родных Заворотнюк у него «рука не поднимается».

«Я даже не пробовал звонить», - признался он. Слова актера приводит издание POPCAKE со ссылкой на сайт kp.ru.

Отмечается, что во время разговора голос Смолкина был взволнованным. Очевидно, что актер не меньше других переживает за здоровье актрисы в непростой для нее ситуации.

Ранее мы писали, что актрисе, возможно, придется лететь в США за новым средством от онкологии. Там разработали специальный гель, но лекарство еще не признано действующим. Препарат должен пройти все стадии согласования, но это займет несколько лет.