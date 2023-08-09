«Думает, что я должен был почку продать»: Пономаренко впервые раскрыл причину ссоры с женой брата

После смерти шоумена Александра Пономаренко в его семье произошел раскол. Вдова разругалась с братом-близнецом мужа Валерием и перестала общаться с его матерью. Более того, не так давно она появилась на телевидении и заявила, что родные ее супруга претендуют на наследство. Артист, замешанный в скандале, решил прокомментировать всю эту ситуацию и рассказать, что послужило причиной начала конфликта.

По словам Валерия, все слова вдовы о том, что он и его мать претендуют на имущество Александра, - ложь. Сейчас они с Анной не общаются, и это полностью ее инициатива. Не исключает Пономаренко того, что во всем виноваты деньги, ведь она уверена, что брат-близнец мужа должен был продавать органы, чтобы оплачивать лечение и отдавать долги.

«Если бы был в состоянии помочь, я бы помог. А она думает наоборот, что я должен был почку продать или еще что. Видимо, так», - цитирует слова Валерия издание kp.ru.

Впрочем, долгов сейчас много у всей семьи, не только у Анны. Но точную сумму артист называть отказался. Лишь сказал, что они сами со всем справятся.

Налаживать отношения с вдовой Валерий не планирует. Он уверен, что не разрушал их, именно поэтому не ему их и восстанавливать. По его признанию, предпосылок к конфликту было много, и раскрывать он их не хочет.

Ранее стало известно, почему сын умершего Александра Пономаренко пропустил похороны отца.