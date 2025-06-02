«Думает, что муж жив, а она его похоронила»: Алена Водонаева рассказала о тяжелой болезни бабушки

Телеведущая Алена Водонаева рассказала о серьезном заболевании своей бабушки. В своем Telegram-канале звезда реалити-шоу «Дом-2» поделилась кадрами с живущей в пансионате женщиной, которая страдает от Альцгеймера.

Недавно Алена Водонаева вместе с сыном и матерью навестила свою бабушку в пансионате. По словам блогера, Наталья Васильевна давно потеряла память и считает, что сейчас 1999 год. На предположения подписчиков о том, что, вероятно, этот год запомнился женщине, поскольку был для нее насыщенным, телеведущая ответила: «Это не связано ни с чем».

Бывшая участница «Дома-2» призналась: ее бабушка даже не осознает смерть собственного мужа, которого потеряла почти 40 лет назад.

«Она сейчас думает, что ее муж жив. А она его похоронила, когда мне 3 года было», — заявила Алена Водонаева.

Знаменитость отметила, что у ее бабушки «идеальное здоровье» и нет хронических заболеваний, но уже год она проживает в пансионате, поскольку с сиделками договориться «не вышло». Однако сама Наталья Васильевна «не понимает», где находится, думая, что она «в санатории».

«Наша бабушка не понимает, где она. Иногда думает, что она в санатории и что она там главная и что к ней все приходят по работе (все, кто там живет и работает), она думает, что она там начальник», — поделилась блогер.

Ранее Алена Водонаева рассказала, как перенесла два инсульта: «Перекосило рот, отказали руки, ноги».