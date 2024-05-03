«Думаешь: а где я сейчас пою?»: Михаил Шуфутинский рассказал о конфузах на концертах

Шансонье Михаил Шуфутинский признался, что иногда забывает слова собственных песен во время концертов. По его словам, это происходит, когда он на что-то отвлекается.

В беседе с Пятым каналом певец рассказал, что в 76 лет он по-прежнему любит работать и выступать на сцене. Встречи с фанатами ему дают силы, поэтому он крайне тщательно всегда планирует их. Так, он лично проверяет всегда звук и свет. Для каждого номера, по его признанию, нужно определенное освещение. И он сам контролирует, чтобы все было идеально.

Однако во время самих концертов иногда случаются конфузы. Например, Шуфутинский ни с того ни с сего забывает слова.

«Когда забываю слово, я могу сказать: ой, извините, забыл слова. В это время музыка идет. Я потом догоняю текст. Ты можешь в момент пения задуматься о чем-то, задуматься и отвлечься. Потом вдруг ты возвращаешься в голове и думаешь: а где я сейчас пою?» - поделился шансонье.

Отметим, что сейчас творчество Михаила Шуфутинского претерпевает изменения, он старается все чаще записывает дуэты с другими артистами. Так, он выпустил трек с Филиппом Киркоровым, а после записал фит с MIA BOYKA.

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский станет прадедушкой.