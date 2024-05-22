«Дулся»: Леонид Агутин рассказал о давней обиде на отца

Родители российского певца Леонида Агутина развелись, когда ему было 14 лет. Артист какое-то время не общался с отцом из-за обиды. Но сейчас композитор уже давно не держит на него зла.

Для композитора семья всегда была важной частью жизни. Поэтому новость о разводе родителей стала для него большим ударом. Он не мог представить, как жить дальше.

Поэт-песенник Николай Агутин был всегда человеком с непростым характером. Агутин не мог простить отца и практически с ним не общался. После мама Леонида снова вышла замуж, и артисту удалось подружиться с отчимом.

С отцом певец помирился только после службы в армии.

«Он дулся, а вот после армии, когда он приехал, он там тоже имел ансамбль и так далее, и поваром он там, и кем только не был… Два года он отслужил, а когда пришел, буквально на третий-пятый день он приехал ко мне, и мы буквально два дня и две ночи просидели с его песнями, которые он пел уже в армии», — рассказал Николай Агутин в эфире шоу «Много половин».

Леонид Агутин отмечает, что старые обиды давно в прошлом. Сейчас его отношения с отцом строятся исключительно на доверии. Композитор и его супруга Анжелика Варум сосредоточены на творческом развитии и 25-летней дочери, которая пытается строить карьеру в США.

Ранее Леонид Агутин сделал заявление перед днем рождения Анжелики Варум.