«Дуэт удивит»: Влада Лисовца через 11 лет вернули в эфир российского ТВ
Стилист Влад Лисовец сообщил о возвращении на ТВ спустя 11 лет.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Стилист Влад Лисовец сообщил о возвращении на ТВ спустя 11 лет. «Дуэт точно удивит» поклонников.
Об этом Лисовец написал в соцсетях. Он не раскрыл ни название программы, ни имя соведущего.
«Я догадываюсь с кем, с Юлией Барановской», - написала одна из поклонниц.
По признанию Лисовца, он «с удовольствием» вернется в эфир. Со стилистом уже заключен соответствующий контракт.
Стилист отметил, что на 2023 году у него «большие планы по поднятию стиля и моды в стране».
По информации Telegram-канала «Звездная пыль», новое шоу запустят на НТВ. Вместе с Лисовцом будет сниматься певица Надежда Бабкина.
Ранее сообщалось, что ведущий Александр Васильев может лишиться места в эфире.