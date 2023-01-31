«Дуэт удивит»: Влада Лисовца через 11 лет вернули в эфир российского ТВ

Стилист Влад Лисовец сообщил о возвращении на ТВ спустя 11 лет. «Дуэт точно удивит» поклонников.

Об этом Лисовец написал в соцсетях. Он не раскрыл ни название программы, ни имя соведущего.

«Я догадываюсь с кем, с Юлией Барановской», - написала одна из поклонниц.

По признанию Лисовца, он «с удовольствием» вернется в эфир. Со стилистом уже заключен соответствующий контракт.

Стилист отметил, что на 2023 году у него «большие планы по поднятию стиля и моды в стране».

По информации Telegram-канала «Звездная пыль», новое шоу запустят на НТВ. Вместе с Лисовцом будет сниматься певица Надежда Бабкина.

Ранее сообщалось, что ведущий Александр Васильев может лишиться места в эфире.