«Дуэт сложился, но не со мной»: Лада Дэнс рассказала, почему Руссо спел с Орбакайте

Лада Дэнс рассказала, как Тельман Исмаилов обещал ей 2 млн евро за дуэт с Руссо. Об этом она призналась в документальном сериале «Черкизон. Ад и рай новой России».

В 90-е бывший владелец «Черкизовского рынка» Тельман Исмаилов активно продвигал Авраама Руссо. По воспоминаниям Лады Дэнс, на одном из концертов, где она выступала вместе с Руссо, с места неожиданно вскочил Исмаилов, который предложил музыкантам записать дуэт.

«Мы как-то очень зажгли, и Тельман вскакивает и говорит: „Родился дуэт Лады Дэнс и Авраама Руссо. Плачу 2 миллиона евро!“. А если он сказал — так и будет», — вспомнила певица.

Однако после этого Дэнс неудачно упала во время отдыха в Куршевеле и получила травмы, ей пришлось на год отказаться от выступлений

«Пока я была в больнице, операции, как-то там дуэт сложился, но не со мной», — рассказала она.

В итоге дуэтом с Руссо спела Кристина Орбакайте.

Ранее мы писали о том, что певица Лада Дэнс ответила на предложение Киркорова родить ему ребенка.