Дуэт готов к частным выступлениям: «Чай вдвоем» просит от 4 до 5 миллионов рублей за корпоратив

Музыкальная группа «Чай вдвоем» распалась 12 лет назад. Дени Клявер и Стас Костюшкин ведут сольную карьеру. Однако за 4-5 миллионов рублей певцы готовы снова выступить вместе, передает Telegram-канал Mash.

Журналисты выяснили, что, несмотря на распад группы, ее бывшие участники согласятся на корпоратив в случае оплаты. При этом расценки у певцов немного отличаются. Так, менеджеры Клявера просят за выступление 5 миллионов рублей. В то же время представители Костюшкина дают чек на 4 миллиона рублей.

Также исполнители выступают на частных вечеринках по отдельности. Корпоратив с Клявером обойдется заказчикам в 900 тысяч рублей. Менеджеры Костюшкина просят за вечер со звездой 1,6 миллиона рублей и 50 тысяч рублей за трансфер по Москве.

Ранее концертный директор Ольга Оркина рассказала сайту «Страсти», что Иван Ургант проводит свадьбы. За одно мероприятие ведущий просит 6 млн рублей.