«Давала слово, что не набью ему морду»: Цыганова раскрыла детали скандального интервью у Дудя*

Стали известны подробности скандального интервью с участием четы Цыгановых, которые пришли к журналисту Юрию Дудю* (признан иноагентом на территории России). Певица Вика Цыганова заявила главному редактору ИА Регнум, что была преисполнена негативными эмоциями по отношению к блогеру и хотела разбить ему лицо.

Исполнительница дала свою оценку интервью, которое Дудь* выпустил на YouTube-канале. По словам Цыгановой, она вместе с мужем «размазала» журналиста. Точно так же считают и очень многие люди, например, солдаты в госпитале и на фронте.

А в какой-то момент беседы Виктории захотелось встать и уйти — так ей надоел блогер. Но тогда она вспомнила, что давала мужу обещание не набрасываться на интервьюера с кулаками.

«Хотя я хотела уйти на 20-й минуте. Я дала Вадику слово, что я не буду драться, что я не набью ему морду и что я высижу до конца», — рассказала Цыганова.

Ранее муж Вики Цыгановой назвал «нечистью» посетившую Донбасс Настю Ивлееву. Девушка оказалась там спустя полгода после скандальной «голой» вечеринки.

*признан иноагентом на территории России