Дубцова отменила концерт в Ташкенте после фразы Наргиз «не надо к нам сюда ехать»

Певица Ирина Дубцова отменила запланированный в Ташенте концерт без объяснения причин. Этому предшествовали высказывания артистки Наргиз, которая оскорбила ее лично и других российских исполнителей и призывала не ехать в Узбекистан с гастролями.

Об отмене выступления сообщил сайт PROZVEZD.

Ни Наргиз, ни Дубцова не комментировали ситуацию.

Напомним, 52-летней узбекской певице запрещен въезд в Россию. Она не сможет тут выступать в течение 50 лет.

Недавно Наргиз обратилась к российским музыкантам с вопросом «че вы все претесь к нам?» В конце гневной речи она заявила, что «не надо к нам сюда приезжать».

Ранее Наргиз увидела афишу Дубцовой и не стала скрывать возмущение. Она назвала российскую исполнительницу «швалью». Дубцова никак на это не реагировала.

До этого певицу Наргиз разозлил другой российский исполнитель – досталось Филиппу Киркорову. В его адрес она не стала грубо выражаться, а только сказала: «Понаехали». Киркоров в свою очередь ответил: он заявил, что у Наргиз не осталось совести.