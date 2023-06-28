Дубцова отменила концерт в Ташкенте после фразы Наргиз «не надо к нам сюда ехать»
Фото: Starface.ru
Певица Ирина Дубцова отменила запланированный в Ташенте концерт без объяснения причин. Этому предшествовали высказывания артистки Наргиз, которая оскорбила ее лично и других российских исполнителей и призывала не ехать в Узбекистан с гастролями.
Об отмене выступления сообщил сайт PROZVEZD.
Ни Наргиз, ни Дубцова не комментировали ситуацию.
Напомним, 52-летней узбекской певице запрещен въезд в Россию. Она не сможет тут выступать в течение 50 лет.
Недавно Наргиз обратилась к российским музыкантам с вопросом «че вы все претесь к нам?» В конце гневной речи она заявила, что «не надо к нам сюда приезжать».
Ранее Наргиз увидела афишу Дубцовой и не стала скрывать возмущение. Она назвала российскую исполнительницу «швалью». Дубцова никак на это не реагировала.
До этого певицу Наргиз разозлил другой российский исполнитель – досталось Филиппу Киркорову. В его адрес она не стала грубо выражаться, а только сказала: «Понаехали». Киркоров в свою очередь ответил: он заявил, что у Наргиз не осталось совести.