Друзья Костомарова заявили об изменении состояния фигуриста

Состояние Романа Костомарова меняется с каждым днем. Недавно окружение олимпийского чемпиона сообщило об улучшении показателей.

Костомаров снова может дышать самостоятельно. Ранее ему требовалось вспомогательное оборудование.

Пару месяцев назад Костомаров был госпитализирован с поражением легких из-за вирусно-бактериальной инфекции. Фигурист провел 2 недели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которая нужна при острой тяжелой дыхательной недостаточности.

Ранее мы писали, что близкие Костомарова должны готовиться к новой жизни.