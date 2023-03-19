18:39, 19 марта 2023
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Друзья Костомарова заявили об изменении состояния фигуриста
Состояние Костомарова опять изменилось: друзья рассекретили информацию.
Фото: Starface.ru
Состояние Романа Костомарова меняется с каждым днем. Недавно окружение олимпийского чемпиона сообщило об улучшении показателей.
Костомаров снова может дышать самостоятельно. Ранее ему требовалось вспомогательное оборудование.
Пару месяцев назад Костомаров был госпитализирован с поражением легких из-за вирусно-бактериальной инфекции. Фигурист провел 2 недели на ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), которая нужна при острой тяжелой дыхательной недостаточности.
Ранее мы писали, что близкие Костомарова должны готовиться к новой жизни.