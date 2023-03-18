«Близкие Костомарова должны готовиться к новой жизни»: выдержать могут не все

Роман Костомаров находится в сознании и срывается на близких. Врачи обеспокоены психологическим состоянием пациента.

Людмила, чей отец месяц назад лишился ноги, рассказала журналистам, к чему нужно готовиться родным Костомарова.

По словам девушки, ампутанты часто жалуются на фантомные боли. Ее отец чувствовал боль в пальцах, которых не было, и умолял колоть обезболивающие. Такие последствия могут сопровождать человека на протяжении всей жизни.

Сильно страдает психическое состояние. Девушка призналась, что отец даже просил ее найти пистолет и патроны.

Также Людмила добавила, что после операции человека необходимо всячески отвлекать от негативных мыслей. Однако не стоит впадать в жалость или потакать любым капризам, поскольку это является напоминанием об утрате конечностей. Не рекомендуется оставлять человека наедине с собой, ему необходима социализация и общение.

«Близкие должны готовиться к новой жизни. Не все справляются с таким грузом» — заключила Людмила.

Ранее мы писали, что неутешительные прогнозы врачей показывают, что ампутация ног у Костомарова ещё не самое страшное.