«Близкие Костомарова должны готовиться к новой жизни»: выдержать могут не все
«Должны готовиться к новой жизни»: что ждёт близких Костомарова.
Фото: Starface.ru
Роман Костомаров находится в сознании и срывается на близких. Врачи обеспокоены психологическим состоянием пациента.
Людмила, чей отец месяц назад лишился ноги, рассказала журналистам, к чему нужно готовиться родным Костомарова.
По словам девушки, ампутанты часто жалуются на фантомные боли. Ее отец чувствовал боль в пальцах, которых не было, и умолял колоть обезболивающие. Такие последствия могут сопровождать человека на протяжении всей жизни.
Сильно страдает психическое состояние. Девушка призналась, что отец даже просил ее найти пистолет и патроны.
Также Людмила добавила, что после операции человека необходимо всячески отвлекать от негативных мыслей. Однако не стоит впадать в жалость или потакать любым капризам, поскольку это является напоминанием об утрате конечностей. Не рекомендуется оставлять человека наедине с собой, ему необходима социализация и общение.
«Близкие должны готовиться к новой жизни. Не все справляются с таким грузом» — заключила Людмила.
Ранее мы писали, что неутешительные прогнозы врачей показывают, что ампутация ног у Костомарова ещё не самое страшное.