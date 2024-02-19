Друзья Ефремова помогают ему заручиться поддержкой вдовы, чтобы выйти по УДО

Окружение актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание за ДТП, помогает заручиться поддержкой потерпевшей стороны для освобождения знаменитости по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом пишет Kp.ru.

По данным источника, недавно друзья артиста общались с членами семьи Сергея Захарова, чтобы заручиться их письменной поддержкой для представления ее на суде по УДО.

«Материально Миша все возместил. Также он неоднократно писал письма из колонии вдове и младшему сыну погибшего — он уже взрослый парень, женат. Просил прощения у них», — рассказал собеседник издания.

Уточняется, что семья потерпевших пока никак не отреагировала на просьбу о письменной поддержке. При этом адвокат Ефремова Тимур Матвеев заверил, что их мнение не имеет решающего значения, поскольку суд вправе принять решение об освобождении человека из колонии по УДО.

Юрист добавил, что при рассмотрении вопроса будут учитываться отзывы администрации исправительной колонии №4, где отбывает наказание актер.

Ранее адвокат Александр Добровинский объяснил, кому потребовалось условно-досрочное освобождение Михаила Ефремова.