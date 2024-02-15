Добровинский рассказал, кому потребовалось условно-досрочное освобождение Ефремова

Условно-досрочное освобождение актера Михаила Ефремова важно только друзьям. Соответствующее мнение высказал адвокат Александр Добровинский.

По словам звездного защитника, именно друзья обратились к нему с просьбой связаться с родственниками погибшего курьера. Добровинский выполнил просьбу и передал предложение.

«Видимо, именно друзьям важно, чтобы у Михаила Олеговича были все шансы выйти на свободу, а больше никому», - сказал адвокат РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что Ефремов будет второй раз просить об УДО. Для этого представители актера просили Добровинского выяснить позицию семьи погибшего Сергея Захарова. Адвокат должен был выяснить, будут ли они согласны на освобождение Ефремова или займут отрицательную позицию.

Напомним, в июне 2020 года актер, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в Москве. Его джип влетел в Lada, водителя извлекли из салона и доставили в больницу, где он скончался. Ефремову назначили 7,5 лет лишения свободы.