Друзья актера Михаила Ефремова ждут его в любимом пивном баре в Москве

Друзья актера Михаила Ефремова уже ждут его в Москве. Причем некоторые знакомые готовы собраться в его любимом пивном баре на Арбате. Подробности узнал mk.ru.

Собеседники СМИ рассказали, что еще до смертельного ДТП Ефремов любил заглядывать в один определенный бар. В день его освобождения в заведении соберутся приятели артиста. Однако сам он вряд ли заглянет, так как будет проводить время с семьей.

«Вряд ли мы его дождемся. Вероятно, он захочет провести время с семьей. Ну а потом, как решит. Зайдет – отлично, мы его встретим, поболтаем», - рассказал знакомый Ефремова.

Отметим, что Михаил вышел на свободу, вероятно, ночью, чтобы не привлекать внимание. Сейчас у его квартиры собираются журналисты, поклонники и близкие, готовые встретить его после почти пятилетнего заключения.

Известно, что после прибытия в Москву Ефремов сразу же займется своим здоровьем, которое подорвалось в колонии. УДО актера было одобрено как раз в связи с тем, что ему необходимо лечение, которое не могли предоставить в ИК-4.

Ранее появилась информация, что Михаил Ефремов курил тяжелые сигареты в колонии весь срок.